Храната играе важна роля за функционирането на мозъка ни, от паметта до концентрацията, а балансираната диета е силна подкрепа за менталното здраве.

Но какви незабавни ефекти има преяждането с коледна храна върху мозъка?

Какво се случва, когато преядем?

Когато ядем, различни сигнали в тялото работят заедно, за да информират мозъка, че сме сити. Това включва хормони, отделяни от червата, и метаболити, молекули, които разграждат храната за енергия.

Според Тони Голдстоун, клиничен доцент в Имперския колеж Лондон и консултант ендокринолог, тези сигнали идват от различни части на червата и работят в леко различни времеви рамки.

Хормоните сигнализират и освобождаването на инсулин от панкреаса, за да контролират кръвната захар. Целият този процес се нарича "каскада на ситостта".

Защо ни се доспива след обилната празнична вечеря?

Тази каскада от хормони може да е свързана и със сънливостта след голяма трапеза, наречена "постпрандиална сънливост". Но точните механизми все още не са напълно разбрани, казва Аарън Хенгист, постдокторант в Националните здравни институти във Вашингтон.

Широко се е смятало, че това усещане се дължи на кръвта, която се отклонява от мозъка към стомаха. Но изследванията показват, че кръвният поток всъщност не намалява след голяма храна.

"Отговорът на чревните хормони е коктейл; не знаем кои конкретни хормони причиняват сънливост и върху кои центрове на мозъка", обяснява Хенгист.

Вредно ли е преяждането?

Изненадващо, преяждането по изключение има малък ефект върху метаболизма, според Хенгист.

Проучването с пицата

През 2020 г. той публикува резултатите от проучване, което изследва какво се случва, когато хората ядат след като са заситили организма си. Четиринадесет здрави мъже доброволно изяждат големи количества пица на едно сядане. В едният случай ядат до като са сити, а след това толкова колкото могат. Във торият случай ижяждат двойно повече храна.

Изненадващите резултати:

Нивата на кръвната захар не са по-високи във втория случай на експеримента.

Количеството мазнини в кръвта също е нормално.

Тялото работи усилено, като отделя повече инсулин и различни чревни хормони.

"Изненадани бяхме, че въпреки двойния прием на енергия, тялото регулира кръвната захар забележително добре", казва Хенгист. "Това проучване показва, че еднократното наслагваване не е толкова вредно, колкото може да очаквате."

Когато преяждането става проблем

Въпреки че една порция коледна храна не е вредна, многочасовото преяждане може да започне да нарушава метаболизма.

"Tailgate" проучването

Според проучване от 2021 г., когато 18 мъже с наднормено тегло консумират средно 5,087 калории за пет часа (включително алкохол и високомазнини, високозахарни храни), кръвните тестове показват увеличена мазнина в черния дроб.

Изследванията показват, че неалкохолното мастно чернодробно заболяване може да доведе до по-малко кислород за мозъка и възпаление на мозъчните тъкани, което увеличава риска от мозъчни заболявания с времето.

Какво става с мозъка при продължително преяждане?

Стефани Кулман, ръководител на отдела за метаболитна невроизобразяване в Университета в Тюбинген, Германия, проведе проучване с 18 здрави мъже, които ядоха висококалорична диета за пет дни.

Ключовите открития:

Мозъкът се променя преди тялото.

Телесната маса на участниците не се повишава, но мозъкът им реагира като на хора с години затлъстяване,

Мозъкът става по-устойчив към инсулин, което затруднява регулирането на апетита.

Една седмица след връщане към нормална диета, паметта и когнитивните части на мозъка все още са по-малко отзивчиви,

Безопасно ли е да се насладим на коледната храна?

Добрата новина: Според експертите, еднократното преяждане на обилна коледна храна не е вредно за мозъка.

"Нашето проучване показва, че еднократното насладаване не е толкова вредно, колкото може да очаквате, така че насладете се на коледната си вечеря", казва Хенгист.

Внимание обаче: Всичко повече от това може да започне да натоварва тялото. Дори пет дни могат да бъдат достатъчни, за да имат по-дълготрайни ефекти върху мозъка.

Докато продължителното преяждане, особено с храни високи на захар и наситени мазнини, определено не е добро за мозъка, здравословното празнуване на Коледа с обилна трапеза е напълно приемливо. Ключът е умереността след празниците и връщането към балансиран хранителен режим.

За повече информация относно здравословното хранене, консултирайте се с вашия лекар или диетолог.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

