Връзката между студеното време и високото кръвно.

Практични съвети как да преборим високото кръвно през зимата.

Домашния контрол на кръвното – първата стъпка към дългосрочното здраве.

Зимата носи празнично настроение, семейни събирания и усещане за уют, но крие и сериозни рискове за сърдечно-съдовата система. Статистиката показва ясна тенденция: броят на инфарктите и инсултите нараства значително през студените месеци.

Студът е ключов фактор, който натоварва сърцето по начини, които често подценяваме. Добрата новина е, че с правилни мерки и редовен контрол на кръвното налягане с надеждни апарати като Sendo Advance 3 и Sendo One можем да намалим значително риска.

Как студът „вдига” кръвното налягане

Когато температурата навън спадне, тялото реагира с процес, наречен вазоконстрикция — кръвоносните съдове близо до кожата се свиват, за да задържат топлината във вътрешните органи. Този защитен механизъм обаче води до повишаване на кръвното налягане, защото сърцето трябва да изпомпва кръв през стеснени съдове.

При студено време кръвта може да стане по-гъста и по-склонна към образуване на съсиреци, което допълнително повишава риска от инфаркт и инсулт. Тялото губи топлина по-бързо на студено и включва компенсаторни механизми, които натоварват сърдечно-съдовата система.

Мащабно проучване през 2024 г., показва ясна връзка между студеното време и сърдечните инциденти. Учените установяват, че рискът от инфаркт нараства в дните след излагане на ниски температури (обикновено между втория и шестия ден). Това означава, че ефектът от студа върху сърцето не е мигновен, а се натрупва постепенно. (1)

Зимата е категорично най-рисковият сезон за хипертонични кризи. Изследванията показват, че колкото повече пада температурата, толкова повече се покачва кръвното налягане. Дори умерен спад в градусите може да доведе до осезаемо повишаване на систолното налягане. А всяко такова повишение увеличава риска от сърдечно-съдови усложнения — през зимата този риск е значително по-висок в сравнение с топлите месеци.

Но студът не е единственият фактор. През зимните месеци се натрупват и други обстоятелства, които допълнително натоварват сърцето:

По-малко движение и повече време на закрито — студеното време ни обездвижва, а заседналият начин на живот е независим рисков фактор за сърдечни проблеми.

— студеното време ни обездвижва, а заседналият начин на живот е независим рисков фактор за сърдечни проблеми. Повече стрес и вирусни инфекции — сезонът на грипа съвпада със зимата, а инфекциите повишават възпалителните процеси в организма и натоварват сърцето.

— сезонът на грипа съвпада със зимата, а инфекциите повишават възпалителните процеси в организма и натоварват сърцето. Празнични изкушения — по-тежка и солена храна, повече алкохол, по-малко сън и нарушен режим около празниците могат да провокират резки скокове в кръвното налягане.

Изследванията показват, че хората са склонни да консумират повече мазни и солени храни и да прекаляват с алкохола през зимните празници, което увеличава риска от сърдечни проблеми. Димът от камини също допринася за по-голямо замърсяване на въздуха в затворени помещения, което може да допринесе за сърдечно-съдови инциденти.

Как да се предпазим през зимата?

Превенцията на сърдечно-съдовите проблеми през зимата изисква комплексен подход, който включва както правилни навици, така и внимателно планиране на ежедневието:

Поддържайте нормална телесна температура. Облечете се на пластове — това задържа топъл въздух между слоевете и ви предпазва по-добре от един дебел слой. Вятърът е особено опасен, защото премахва слоя загрят въздух около тялото. Носете шал, който покрива устата и носа, за да вдишвате затоплен въздух. Поддържайте умерена, но редовна физическа активност. Дори 20-30 минути умерено движение на ден — разходка на закрито, йога, упражнения вкъщи — подобряват кръвообращението и укрепват сърцето. Избягвайте рязкото преминаване от почивка към интензивно натоварване. Управлявайте стреса и си осигурете достатъчно сън. По-дългите нощи и по-малкото светлина през зимата могат да нарушат циркадните ритми, което е свързано с повишен сърдечно-съдов риск. Старайте се да спите поне 7-8 часа и намирайте време за релаксация. Внимавайте с храненето около празниците. По-лека храна с по-малко сол и наситени мазнини намалява натоварването върху сърдечно-съдовата система. Умереността с алкохола е от съществено значение — той разширява съдовете временно, но след това предизвиква компенсаторно свиване. Планирайте внимателно тежките физически дейности. Всяка интензивна физическа активност на студено изисква внимание. Дори ходенето през дълбок сняг или бързото изкачване на стълби при минусови температури може да натовари сърцето значително повече от обикновено. Студеният въздух свива кръвоносните съдове, а физическото усилие едновременно с това ускорява сърдечния ритъм — комбинация, която поставя сърдечно-съдовата система под двоен натиск.

Затова е важно да планирате тежките физически дейности през зимата внимателно. Избягвайте рязко натоварване рано сутринта, когато рискът от сърдечни инциденти е най-висок. Правете чести почивки и се вслушвайте в тялото си — задух, болка или стягане в гърдите, замайване са сигнали, които не бива да се пренебрегват. Ако имате рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания, помолете някой друг да поеме тежките задачи навън или ги разпределете на по-кратки интервали с достатъчно време за възстановяване.

По-често измерване на кръвното през зимата

Изследванията потвърждават, че поддържането на кръвното налягане в норма е по-трудно през зимата. Дори при хора, които приемат редовно лекарствата си и следват препоръките на лекаря, студените месеци често водят до по-високи стойности в сравнение с лятото. Това означава, че зимата изисква по-внимателно проследяване и евентуално корекции в терапията след консултация с лекар.

Следните групи хора трябва да бъдат особено внимателни през зимата:

Възрастни хора над 65 години — с напредването на възрастта артериите стават по-твърди и реагират по-силно на температурните промени.

— с напредването на възрастта артериите стават по-твърди и реагират по-силно на температурните промени. Хора с наднормено тегло — излишните килограми допълнително натоварват сърдечно-съдовата система.

— излишните килограми допълнително натоварват сърдечно-съдовата система. Диабетици — диабетът уврежда кръвоносните съдове и повишава риска от сърдечни усложнения.

— диабетът уврежда кръвоносните съдове и повишава риска от сърдечни усложнения. Хора с вече диагностицирана хипертония — при тях зимните колебания в кръвното налягане са по-изразени.

За тези рискови групи редовното проследяване на кръвното налягане е от критично значение. През зимата и особено при рязко застудяване е разумно по-често домашно проследяване. Ползвайте утвърдения протокол: сутрин и при нужда вечер, по 2 измервания с 1 минута пауза, в продължение на 3–7 дни, когато има промяна във времето, симптомите или терапия. Измервайте по едно и също време и записвайте средните стойности. Воденето на дневник с показанията помага да се проследят тенденциите и да се идентифицират потенциални проблеми навреме.

Значението на надеждния домашен контрол

Домашният мониторинг има няколко ключови предимства — позволява да се открие „маскирана хипертония” (нормално налягане в лекарския кабинет, но повишено вкъщи). Както и да се проследят сутрешните пикове, когато рискът от сърдечни инциденти е най-висок. Оттук логично следва въпросът какъв апарат е удобен за такива регулярни измервания у дома. По-долу са два практически примера, без претенции да изчерпват всички възможности:

Sendo Advance 3 е подходящ избор за хора, които търсят клинична точност и автоматичен анализ на резултатите. Sendo Advance 3 има HIRA технология която отчита и анализира аритмия. Апаратът разполага с голям дисплей, който улеснява отчитането на показанията, и е особено подходящ за редовно проследяване при хора с вече установена хипертония. Автоматичният анализ помага да се разпознаят отклонения от нормата, което е особено важно през зимните месеци, когато кръвното налягане е по-нестабилно.

Sendo One предлага практично решение за семействата. Апаратът разполага с два отделни потребителски профила, което позволява на двама души да проследяват показанията си независимо един от друг. Възможността за съхранение на данни за двама потребители прави Sendo One идеален избор за двойки, които искат заедно да следят сърдечно-съдовото си здраве.

И двата апарата подпомагат ранното откриване на опасни зимни колебания в кръвното налягане. Когато имате възможност да измервате редовно вкъщи, можете да забележите тенденции, които биха останали незабелязани при редките посещения при лекар. Това е особено важно през зимата, когато разликите между измерванията на топло вкъщи и след излизане на студено могат да бъдат значителни.

Финални думи

Зимата повишава кръвното налягане чрез свиване на кръвоносните съдове, сгъстяване на кръвта и допълнителни фактори като нездравословното хранене. Това увеличава риска от инфаркти и инсулти, особено при рисковите групи. Съчетанието от правилни ежедневни навици редовни измервания на кръвното налягане представлява най-добрата защита. Внимателното проследяване през студените месеци с надеждни апарати като Sendo Advance 3 и Sendo One позволява навременна реакция при отклонения и спокойствие, че контролирате сърдечно-съдовото си здраве.

ЧЗВ:

Може ли да меря кръвното веднага след като се прибера от студа или върху дреха?

По-добре изчакайте 5–10 минути на топло, седнете удобно, отпуснете ръката на нивото на сърцето и мерете на гола кожа с правилен размер маншет. Студът, говоренето и кръстосаните крака могат да повишат стойностите и да изкривят резултата.

Енергийни напитки и зимата – лоша идея ли са при високо кръвно?

Да. Енергийните напитки повишават кръвното. Ако имате хипертония или сърдечен риск, избягвайте ги; ако пиете кофеин, придържайте се към умерено кафе и следете общия прием на кофеин.

Безопасно ли е да тренирам навън на минусови температури?

Може, но с правила: загрейте на закрито, покрийте уста/нос с шал, за да затопляте въздуха, и намалете интензитета при силен студ. Ако имате сърдечно или дихателно заболяване, предпочитайте тренировки на закрито при екстудени дни.

