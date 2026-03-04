Светът на двойките, които не успяват да имат свое дете често е затворен, самотен и изпълнен с тревога. Казват, че само хората, преминали през борбата с безплодието могат истински да разберат с колко стрес и болка е съпроводена.



„Повече българчета за България“ вече 20 години подава ръка на хората у нас, които мечтаят да станат родители, а Oview & Presto за поредна година застават до каузата и подкрепят усилията ѝ в ролята на неин генерален спонсор.

А вие не подминавайте следващите редове, независимо дали темата за репродуктивни проблеми ви касае пряко или не!

Всяка подадена ръка има значение

В момента повече от 145 000 двойки в България искат да имат дете, но опитите им остават без успех.

Със сигурност някои от тях са сред познатите ви.

Да научим повече за това какво представляват репродуктивните проблеми, през какво преминават засегнатите семейства и по какъв път могат да поемат, за да сбъднат мечтата си – като общество това трябва да бъде важна и споделена кауза.

В подкрепа на новия живот - най-важната кауза

Стартирана от “Радио Витоша”, кампанията “Повече българчета за България” се заема точно с тази мисия. Чрез нея медията и нейните спонсори и партньори подкрепят двойките, изправени пред огромната неизвестност на безплодието, a генерален спонсор за поредна година са Presto и Oview.

Двата бранда подкрепят инициативата от години като част от своя дългосрочен социален ангажимент - да помагат за сбъдването на повече нови животи. И реално го правят всеки месец за много двойки. Тестът за овулация Oview е надежден начин лесно и в домашни условия да се определят точните дни от месечния цикъл, когато има най-голям шанс за забременяване. Oview е с над 99% точност - нещо, което е от изключителна важност за правенето на бебе, особено ако целите това да се случи скоро. А благодарение на ранния тест за бременност Presto резултатът може да се отчете след 7 дни, още преди да е настъпило закъснение на цикъла.

Oview и Presto помагат правенето на бебе да се случва без стрес - без двойките да гадаят дали всичко се случва “в точните дни” и без късащо нервите чакане цикълът да се забави. А в блога си двата бранда предоставят и голям ресурс от полезна информация за двойките, за които родителството е най-съкровена мечта.

Как работи кампанията?

Всяка година инициативата помага на тези, които мечтаят за бебе, като им осигурява не само финансова помощ. “Повече българчета за България” свързва бъдещите родители с водещи медицински специалисти в областта на гинекологията и репродуктивното здраве. В помощ е и на семейства с новородени, които по различни причини също се нуждаят от допълнителна подкрепа.

Защо проблемът е наш, а не “техен”

Най-малкото поради факта, че България е изчезваща нация.

Изразът може да ви е втръснал и да ви звучи драматично, но България от години отчита ниска раждаемост на фона на висока смъртност. И това е съпроводено от емигрантски поток, който не спира. В резултат на всичко това българското население наистина се топи, като от няколко години броят на новородените бебета намалява още и още.

Отрицателен прираст има във всички 28 области на страната, според данните на НСИ. Същите данни сочат и че българите у нас вече наброяват по-малко от 6.5 милиона.

Репродуктивните проблеми засяга т все повече хора. Защо?

На фона на тази песимистична статистика, стотици хиляди българи вече се сблъскват с репродуктивни проблеми. Те мечтаят да станат родители и да се грижат за своите рожби, но онези вълнуващи две чертички върху теста за бременност така и не се появяват.

Дали винаги е било така и сега просто темата е престанала да бъде табу?

Не - увеличаването на случаите на репродуктивните проблеми е статистически факт.

Като първа причина за тази тенденция в повечето статии посочват късното родителство. Все повече мъже и жени решават да започнат опити за зачеване след като са навършили 35 години, но по това време качеството на яйцеклетките е започнало да намалява. Мъжката биология също е непреклонна - при силния пол оплодителните способности са в своя пик някъде около 25-тата година, а след 35 и те започват да намаляват.

Естествено, че по-късното родителство е възможно. То има и някои социални и други предимства, най-вече свързани с постигнатата зрялост и с финансовото спокойствие. Рискът от по-трудно забременяване обаче е налице и така за много мъже и жени надпреварата с времето започва…

Други фактори, които увеличават риска от репродуктивни проблеми :

• Замърсената околна среда. За съжаление, с днешния начин на живот е почти невъзможна мисия човек да избегне контакта със сериозните замърсители на въздуха, водата, почвата и съответно храните. Особено опасни за половата система са тежките метали. Действайки като хормонални дисруптори, те могат да допринесат за появата на репродуктивни проблеми.

Хронични заболявания или прекарани минали инфекции. Сред хроничните заболявания, които често се свързват с безплодие е ендометриозата при жените. Преболедувани полово предавани инфекции, особено ако не са били лекувани адекватно и навреме, са още един потенциален фактор за проблемно забременяване. И това важи както за жените, така и за мъжете.

Постоянен стрес. Когато сте под силен стрес, организмът ви го отчита като сигнал, че средата не е безопасна. А ако тя не е безопасна за вас, значи не е безопасна и за едно новородено. Кортизолът (хормонът на стреса) може да наруши работата на репродуктивната система - и това всъщност е еволюционен защитен механизъм.

Непознаване на подходящите дни за зачеване. Женският “прозорец” за зачеване се свежда едва до няколко дни в месеца. Това са около 5 дни преди и по време на овулация. Дори и при жените с редовен цикъл не е съвсем лесно да се сметне наизуст точно кога яйцеклетката е готова за оплождане. A в същото време още има двойки, които правят секс с цел забременяване и нямат пълна яснота кои са най-подходящите дни за това. Тези произволни опити могат да направят процеса бавен и разочароващ и да тласнат двойката в спиралата на постоянния стрес.

Тестът за овулация може да скъси пътя към сбъдването на мечтата за бебе

Защо тестът Oview може да има толкова важна роля за зачеването?

Той използва силата на науката за женските хормони, за да покаже кога точно ще настъпи овулацията. Най-доброто време за една двойка да направи опит за зачеване е около 24 до 36 часа преди яйцеклетката да е напълно готова за оплождане. Точно този момент може да бъде лесно измерен с Oview в домашни условия. Това го превръща в съвършения партньор за хората, които са взели решение да станат родители и искат това да се случи без ненужно отлагане.

Най-важното накратко:

Познаването на собственото тяло определено работи, когато става дума за опити за забременяване. Но силата на науката често има нужда и от човешка подкрепа.

Отлагането на първата бременност за след 35-годишна възраст е рисков фактор - но не забравяйте, че възрастта не е присъда! Напълно възможно е човек да има бебе и тогава, макар че в този случай може да се нуждае от помощта на добри репродуктивни специалисти.

Днес все повече семейства са изправени пред огромната въпросителна на безплодието. В България те са над 145 000 и без колебание можем да наречем това национален проблем.

Повече българчета за България може да помогне на семейство, в чийто дом тишината тежи! Споделяйте за кампанията сред своите познати, защото каузата за създаване на нов живот не познава “малки” и “големи” жестове.

Всяка подадена ръка има значение!