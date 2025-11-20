Грижата за сърцето започва с информиран избор, не само на храна и движение, но и на правилните добавки, които поддържат здравето на сърдечно-съдовата система.

В съвременния начин на живот стресът, заседяването и нездравословното хранене често водят до проблеми с кръвообращението, холестерола и кръвното налягане. Ето защо профилактиката с добре подбрани вещества като омега-3, магнезий, витамини и антиоксиданти може да бъде решаваща за поддържане на здрави артерии и стабилна сърдечна функция.

Кои витамини и минерали са полезни за сърцето?

За да поддържаме добър енергиен баланс и ритъм на сърдечната дейност, е важно да осигурим нужните витамини и минерали, споделят специалистите от Galen.bg. Тези елементи участват в регулирането на кръвното налягане, поддържат еластичността на кръвоносните съдове и предпазват клетките от оксидативен стрес.

CoQ10 – клетъчната енергия на сърцето

CoQ10 (коензим Q10) е естествено вещество, което подпомага производството на енергия в клетките и защитава сърдечния мускул. Той е особено важен при хора над 40 години и при тези, които приемат статини, тъй като тези лекарства понижават нивата му в организма.

Ползи:

подобрява клетъчния метаболизъм и издръжливостта;

намалява риска от аритмии и сърдечна слабост;

ускорява възстановяването след натоварване.

Омега-3 мастни киселини – естествена защита на артериите

Омега-3 мастните киселини подпомагат регулацията на кръвното налягане, поддържат здравословни нива на холестерол и намаляват възпаленията в артериите. Приемът им е особено полезен при хора с нарушено кръвообращение или повишен риск от тромби.

Ползи:

подобряват липидния профил;

поддържат еластичността на съдовете;

действат като мощна профилактика срещу атеросклероза.

Магнезий – стабилност за сърдечния ритъм

Недостигът на магнезий може да доведе до ускорен пулс, мускулни крампи и повишено кръвно налягане. Най-добре усвоимите форми са магнезиев цитрат и магнезиев глицинат.

Ползи:

регулира сърдечния ритъм и съдовия тонус;

подпомага контрола на стреса;

участва в профилактиката на хипертония.

За какво да внимаваме при прием на добавки?

Макар добавките да са ефективен помощник за здравето на сърцето, е важно да се използват разумно. Неправилната комбинация или предозиране може да натовари черния дроб, бъбреците или да повлияе на действието на медикаменти.

Практически препоръки:

Приемайте добавките по време на хранене за по-добро усвояване.

Спазвайте последователност – ефектът се проявява при редовен прием.

Не комбинирайте несъвместими вещества (напр. високи дози калций с магнезий).

Консултирайте се с лекар при хронични заболявания или медикаментозна терапия.

Според Европейското кардиологично дружество добавките могат да играят профилактична роля, но не бива да заменят медицинското лечение. Те са най-ефективни, когато се комбинират с балансиран хранителен режим и активен начин на живот.

Как да се грижим за сърцето в ежедневието?

Освен прием на добавки, поддържането на здраво сърце изисква цялостна грижа и осъзнати навици.

Ежедневни стъпки за по-добро сърдечно здраве:

включете в менюто си храни, богати на омега-3, витамини и минерали;

поддържайте нормално кръвно налягане чрез умерена физическа активност;

избягвайте тютюнопушене и прекомерна употреба на алкохол;

контролирайте холестерола чрез балансирано хранене;

осигурете си достатъчно сън и управление на стреса.

Редовните профилактични прегледи и лабораторни изследвания са най-надеждният начин да се проследи състоянието на сърдечно-съдовата система и да се предотвратят бъдещи усложнения, споделят още специалистите от Galen.bg.

Поддържането на здраво сърце изисква внимание, постоянство и информиран избор. Комбинацията от CoQ10, омега-3, магнезий, витамини и антиоксиданти представлява ефективен начин за подкрепа на сърдечно-съдовата система и подобряване на кръвообращението.