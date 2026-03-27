“Скъпоценна бременност” (precious pregnancy) се използва официално сред специалистите - и виждате, че веднага навежда на мисълта колко силна е тревогата на бъдещите родители. Сега те изведнъж трябва с всички сили да опазят крехкия, едва започнал нов живот…

От какво се страхуват инвитро родителите?

За тях всяка миниатюрна стъпка към бременността се случва с усилия, разходи, престой в лекарския кабинет, изследвания, инжекции. С две думи - всичко се прави под контрол.





Новината, че най-после чакат бебе носи колкото радост, толкова и тревожност. Усещането за свръхконтрол продължава да е с двамата бъдещи родители. И става изключително трудно да се зарадват, да се отпуснат и просто “да оставят нещата да се случват”. Понякога притесненията за здравето на плода стават обсебващи и буквално парализират мислите и емоциите на жената, понякога и на нейния партньор. А е жалко след време, когато държиш бебето си в ръце, да помниш периода на бременността само със страх и тревога.

Какво точно преживяват в този период?

Свръхпротекция: Родителите могат да станат прекалено предпазливи, избягвайки всякакви рискове, което в дългосрочен план може да рефлектира върху независимостта на детето. Труден преход от “пациент” към “родител”: Трудно е да спреш да мислиш за клиники и изследвания и просто да се насладиш на подготовката за появата на бебето, пазаруването на дрешки и всички останали малки, но пък толкова сантиментални моменти. Загуба на среда: Често двойките, преминали през борбата да имат бебе, са се дистанцирали от приятели с деца, за да не си причиняват допълнителна болка. И тепърва трябва наново да стоплят тези отношения и да създадат свой кръг от родители-съмишленици.



Стресът не е от полза нито за бебето, нито за двойката

Абсолютно всяка майка е наясно, че няма как да прекараш цялата си бременност в дзен фаза. Винаги има някакви притеснения, има дни с повече физически дискомфорт, понякога се налага да се забързаш с приготовленията. Стремежът към тотално спокойствие може сам по себе си да донесе стрес.



Но свръхтревожността е състояние, което може да бъде вредно. Интересен факт от областта на епигенетиката (науката за това как средата влияе на изявата на гените) показва, че овладяването на стреса по време на бременност е важно за бъдещото развитие на детето. Според проучвания, цитирани в Nature Reviews Endocrinology, високите нива на стрес при майката могат да повлияят на регулирането на оста хипоталамус - хипофиза - надбъбречна жлеза на плода.

Три полезни стъпки за бъдещите родители

1. Информирайте се с мярка

Недейте сами да търсите драматичните чужди истории - разказани от познати или прочетени по форумите. Когато имате информационна хигиена, много бързо ще усетите как нивото ви на тревожност спада.



2. Мислете за днешния ден



Това също е една доста елементарна техника, която работи. Наложете си да мислите само за днес - не за след няколко месеца. Опитите да контролирате бъдещето води до водовъртеж от тревожни мисли в стил “Ами ако…”. Съсредоточете се върху това как се чувствате и какво имате да свършите днес.



3. Движете се - с позволение от лекаря



Движението е универсален боец срещу стреса. Ползите от него са много, а овладяването на тревожността е една от тях. Но е много важно режимът ви на физическо натоварване по време на бременността да е обсъден първо с лекаря, който ви следи.







Как могат да помогнат близките?

Често роднините и приятелите, в желанието си да помогнат, повтарят мантрата: „Ето, нали стана, сега се успокой!“. За хората, преминали през инвитро обаче това звучи доста елементарно и все едно обезценява трудностите им и преживените страхове.

Какво действително помага:

Изслушване, без да се дават съвети. На моменти бъдещата майка просто има нужда сподели тревогите си, без някой да се опитва да я “поправя”.

Практическа помощ: Вместо да разпитвате как върви бременността, просто предложете да помогнете с пазаруването.

Говорете за неща извън бебето и бременността. Бъдещите родители имат огромна нужда от нормалност - вместо 24/7 да се чувстват като пациенти.

Последното е особено важно, защото както повечето неща, и усещането за нормалност се тренира.

Постига се със съзнателни стъпки в тази посока още от първите седмици на бременността. Когато позволим на живота да продължи да се случва естествено, поддържаме интересите си, водим разговори на всякакви теми с приятели, това снема от бремето на тревожните мисли. Ако двойката има добър лекар и прави редовно нужните изследвания и консултации, това е достатъчна грижа. Не забравяйте - спокойствието на майката е безценно за живота, който расте в нея през тези 9 месеца!