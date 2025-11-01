Изборите, които правим ежедневно, определят качеството ни на живот. Да изградиш навик за проактивно вземане на своевременни и устойчиви решения, е инвестиция, която се отплаща непрекъснато. За 69-годишния си път на тази земя Райна Георгиева си е дала ясна сметка, че това е така, затова предприемането на действие е нейна втора природа.

„При мен нещата започнаха по една случайност. След преглед на ЯМР се откри, че имам полип на дебелото черво. След като се откри, реших, че трябва да действам много бързо“, казва Райна Георгиева. Полипът е премахнат, но тя разбира, че в ядрото му има злокачествени ракови клетки. Провежда се операция.

Чрез избора си Райна не само демонстрира отговорност към самата себе си, но и по зрял начин засвидетелства доверие към медицински специалист, който е неотлъчно до нея през целия процес. Историята ѝ е пример за здравна култура, приложена на практика.

„Можех да проточа нещата. Ако ги забавех, ставаше още по-лошо. Не трябва. Такива моменти не трябва да се забавят. След като има нещо, действа се колкото по-бързо, толкова по-добре“, убедена е тя.

Така само след два месеца всичко отново е нормално за Райна и близките ѝ, които са нейната непоклатима опора.

