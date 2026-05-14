Замъглено зрение, сухи очи или изпъкнали очни ябълки, понякога причината не е в самите очи, а в хормоналния баланс на тялото.

Научните изследвания показват, че хормоните и зрението са тясно свързани, а промените, свързани с растежа, менопаузата или заболявания на щитовидната жлеза, могат да се отразят пряко върху зрителното здраве.

Разберете как точно се случва това и кога е моментът да посетите офталмолог.

Какво представляват хормоните и защо засягат очите?

Хормоните са “химични пратеници”, които пътуват до органи и тъкани, за да задействат процеси в клетките. Те регулират ключови функции – от апетита и съня до управлението на кръвната захар и половото развитие.

Нивата им се покачват и спадат естествено в хода на развитието или при определени заболявания. Според проучване от 2022 г., изследователите откриват рецептори за полови хормони в почти всяка структура на окото, включително:

Слъзните канали

Мейбомиевите жлези, поддържащи смазването на клепачите

Конюнктивата, която произвежда муцин и сълзи

Роговицата (външната повърхност на окото)

Лещата, позволяваща фокусиране на различни разстояния

Ретината (светлоусещащият слой в задната част на окото)

Хориоидеята, снабдяваща окото с кислород и хранителни вещества

Хормоните и зрението на децата: Какво се случва по време на пубертета

Детското зрение се променя успоредно с растежа на очите. Очните ябълки нарастват значително през първите 2 години от живота и преминават през нов скок по времето на пубертета, достигайки окончателния си размер от около 24 милиметра.

Повишените нива на хормонa на растежа по време на пубертета стимулират удължаването на очната ябълка.

Според офталмолозите, когато очните ябълки стават по-дълги, може да се развие късогледство, водещо до замъглено зрение. То обикновено се самокоригира, след като нивата на хормона се стабилизират.

Офталмолозите препоръчват децата да преминават годишни прегледи на зрението по време и след пубертета, за да се открият и коригират навреме евентуални промени.

Половите хормони и зрението: Естроген, прогестерон и тестостерон

Промените в нивата на женските полови хормони естроген и прогестерон оказват особено силно въздействие върху очното здраве.

Те влияят върху мастните жлези, причинявайки сухи очи, и могат да намалят твърдостта на роговицата, което изменя начина, по който светлината навлиза в окото, и води до замъглено зрение. Същото проучване от 2022 г. посочва, че и андрогените, включително тестостеронът, имат връзка със заболяването на сухото око.

Менопауза и очни проблеми

Данните от проучване от 2021 г. показват, че 76,4% от жените около менопаузата страдат от сухи очи, а 80% от жените след менопаузата изпитват симптоми на сухо око. Хормоналните колебания могат да променят формата на окото, което прави контактните лещи по-неудобни за носене.

Освен сухото око, половите хормони имат пряка връзка с появата на:

Катаракта (перде) – помътняване на лещата, намалено нощно зрение, чувствителност към отблясъци, двойно виждане

Глаукома – повишено вътреочно налягане поради увреждане на зрителния нерв, риск от загуба на зрение

Други нарушения на зрителния нерв, като наследствена оптична невропатия на Лебер

Заболявания на роговицата

Щитовидната жлеза и зрението: Болестта на Грейвс

Щитовидната жлеза е малка, пеперудовидна жлеза в шията, чиито хормони контролират използването на енергия в тялото и сърдечния ритъм. При определени автоимунни заболявания нейната функция може да бъде нарушена.

Болестта на Грейвс е състояние, при което имунната система погрешно атакува здравата тъкан на щитовидната жлеза, намалявайки производството на хормони.

Очното заболяване на Грейвс се развива при около една трета от хората с тази диагноза, имунната система може да атакува и тъканите зад очите, което води до:

Изпъкнали очни ябълки

Сухи и дразнещи очи

Усещане за пясък в окото

Клепачи, незатварящи се напълно или прибрани прекалено нагоре

Повишена светлочувствителност

Болка и натиск в очите

Затруднено движение на очите

Загуба на зрение при натиск върху зрителния нерв

Симптомите засягат и двете очи, но понякога само едното. Те обикновено отшумяват без лечение в рамките на 1–2 години.

Кога да посетите очен лекар?

Зрителните промени по време на пубертет или менопауза са нормални. Следните симптоми обаче изискват посещение при офталмолог, тъй като могат да са сигнал за хормонален проблем или друго здравословно нарушение:

Изпъкнали очни ябълки

Тъмно петно в периферното зрение

Загуба на зрение, дори краткотрайна

Зрителни изкривявания или двойно виждане

Прекомерно сълзене

Ореоли около светлините

Загуба на страничното зрение

Мушички пред очите или светкавици

Болка или зачервяване на очите

Офталмолог може да предпише капки за сухо око, да изключи сериозни заболявания или да актуализира рецептата ви за лещи и очила. При съмнение за хормонален произход на проблемите ще ви насочи към ендокринолог.

