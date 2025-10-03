Тази събота (4 октомври) от 11:30 ч. в „Светът на здравето“ по bTV д-р Неделя Щонова ще насочи вниманието на зрителите към алергиите.

Някога смятани за дребен дискомфорт, днес те се очертават като един от най-сериозните социални и медицински проблеми. Алергиите не са просто имунен отговор, а огледало на начина, по който замърсяваме въздуха и храната си, изменяме климата и губим връзка с природата.

Според последните данни между 20 и 30% от хората по света страдат от различни алергични заболявания, а при децата сенсибилизацията достига до 40-50%.

За да коментират къде е спасението, д-р Неделя Щонова ще посрещне в студиото д-р Силвия Новакова – един от водещите специалисти по алергология у нас, с дългогодишен опит в диагностиката и лечението на алергични заболявания при деца и възрастни.

Какви са последните данни за заболеваемостта от алергии у нас и в света?

Д-р Новакова активно работи върху интегрирането на най-новите научни методи и международни практики, за да направи алергиите управляеми и разбираеми както за пациентите, така и за лекарите. Какви са последните данни за заболеваемостта от алергии у нас и в света?

Къде сме ние като страна по отношение на алергичните заболявания и диагностика спрямо другите европейски държави? Какви са най-често срещаните алергени днес и как новите фактори на околната среда променят картината на алергиите? Какво се случва, ако една алергия не бъде разпозната и лекувана навреме? Отговори на тези и още въпроси зрителите ще разберат в събота (4 октомври) от 11:30 ч. по bTV.

Аюрведа и храненето като лекарство

Този уикенд „Светът на здравето“ ще разгледа и храненето като лекарство и то по един нетрадиционен за България начин. Зрителите на bTV ще се пренесат в Индия, където храната е свещен дар и това отношение придава святост на всяко ястие. В Аюрведичната клиника на фондация „Изкуството да живееш“ ще говорим за изкуството на осъзнатото хранене с натуропата д-р Снеа Нагила.

Емоционалната устойчивост на децата

Изданието на „Светът на здравето“ в неделя (5 октомври) е посветено на „Потенциалът“ – проект, ангажиран с най-важната мисия в живота на всеки от нас – да отглеждаме физически и психически здрави, щастливи и успешни деца.

Последните проучвания в психологията и невронауката показват, че характерът и емоционалната устойчивост на едно дете имат по-голямо значение за бъдещия му успех, отколкото коефициентът на интелигентност или академичните постижения.

Как да развиваме тези невидими, но решаващи „мускули на характера“ – като самоконтрол, емпатия и устойчивост при провал – ще разберем от Теди и Коко – младежи, достойни за възхищение и гордост. Гости в студиото пък ще бъдат техните родители – Георги и Ани Малчеви, автори на книгата „Бъди за пример като успешен родител – 17 доказани принципа“.

Новата рубрика „По стъпките на Хипократ“

В неделя от 11:30 ч. предстои и среща с първия герой в новата рубрика на „Светът на здравето“ – „По стъпките на Хипократ“, водена от втория лекар в екипа на предаването – д-р Даниел Ангелов. Зрителите на bTV ще се запознаят с Иван Ангушев – млад лекар, специализант по офталмология, за когото очите са прозорец към духа и здравето.

