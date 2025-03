Кардиовискуларните състояния, каквото е инфарктът, са най-честата причина за смърт в България (61,1%), твърди The Annual Report on the Health Status of Bulgarian Citizens за 2023 г.

Причините за инфаркт са различни. Някои хора са генетичнo предразположени, други се раждат със сърдечни дефекти, които ги правят уязвими да изпитат пристъп в по-късен стадий от живота. Разбира се, нездравословният начин на живот и напредването на възрастта могат да се превърнат в предпоставки за сърдечен удар.

Истината е, че всеки може значително да намали риска от сърдечен пристъп, ако знае кои фактори оказват влияние. Ето защо, трима немски кардиолози споделят 3 ключови прегледа, 4 стойности и 5 навика, които да ни помогнат да заживеем по-здравословно и да се предпазим от проблеми със сърцето, пише немското онлайн издание FOCUS:

Снимка: Getty/Istock

Кардиолог Торстен Дил: Три важни сърдечни прегледа

„Всеки трябва да оцени риска за сърдечно-съдови заболявания след 40-50 години. Особено ако има генетична предразположеност, ранната диагностика е изключително важна,“ твърди кардиологът Торстен Дил.

За да се открие рискът от инфаркт и да се предотврати, има 3 важни прегледа в различните етапи на живота ни, които не бива да пропускаме:

След 20 годишна възраст:

Препоръчително е от този момент нататък да започнем да следим кръвното си налягане старателно. Нормалните стойности в покой трябва да са под 140/90 (според европейския стандарт)

След като навършим 30:

Направете изследване за липиден профил, включващо проверка на нивата на HDL- и LDL-холестерол, както и триглицеридите.

Когато минем 40-50:

Направете пълен кардиологичен преглед, който да включва стрес-ЕКГ, ехограф на сърцето и пълни кръвни изследвания.

Тези прегледи, макар и досадни, ще улеснят предотвратяването на потенциален инфаркт както за вас, така и за вашия лекар.

Снимка: Getty/Istock

Кардиолог Улф Ландмесер:

Четири важни показателя, които да следим

Има 4 основни фактора, които предразполагат към инфаркт и трябва да бъдат следени редовно, обяснява специалистът Уолф Ландмесер.

За да предотвратите инфаркт, е важно да следите следните четири ключови показателя:

Кръвно налягане – Хипертонията (високото кръвно налягане) е често срещана причина за сърдечно-съдови заболявания. Това означава, че колкото по-рано бъде контролирана, толкова по-малък е рискът от увреждане на сърцето и кръвоносните съдове. Атерогенни липопротеини – Високото ниво на LDL-холестерола може да доведе до натрупване на плаки в артериите. От значение е и следенето на липопротеина (Lp(a)), който се предава по наследство и може да увеличи риска от инфаркт. Генетични фактори – Ако в семейството ви има случаи на ранен инфаркт, инсулт или диабет, има голяма вероятност и вие да сте в опасност. Това означи, че е от ключово значение да знаете медицинската история на семейството си и да се консултирате с лекар при съмнения за генетична предразположеност към инфаркт. Диабет – Повишените нива на кръвната захар и свързаните с диабета нарушения на метаболизма, увреждат кръвоносните съдове в дългосрочен план, което ни прави податливи на множество сърдечни заболявания.

Снимка: Getty/Istock

Кардиологът Стефан Валер препоръчва пет важни навика, които могат да ни предпазят:

Здравословният начин на живот несъмнено е един от най-ефективните начини да се предпазите от редица заболявания – това важи и за инфарктът. Има 5 ключови навика, които да направите част от ежедневието си, за да се грижите пълноценно за здравето си, твърди експертът Стефан Валер:

Редовна физическа активност – Изследвания показват, че ежедневното движение може да намали риска от смърт след инфаркт наполовина в рамките на 4 години. Здравословно хранене – Избирайте минимално обработени храни, избягвайте добавки и консерванти и гответе вкъщи, за да контролирате качеството на храната. Отказ от тютюнопушене – За никого не е тайна колко много вредят цигарите. Дори за заклетите пушачи никога не е късно да спрат и да намалят риска си от инфаркт. Контрол върху стреса – Научете се да разпознавате сигналите, които тялото ви изпраща, и да реагирате навреме. Високите нива на стрес могат сериозно да увредят сърцето. Информирайте се за рисковите фактори и целевите стойности – За да поддържате добро сърдечно здраве, е хубаво да научите кои са целевите стойности за кръвно налягане, холестерол и кръвна захар. Препоръчително е да ги обсъждате редовно с лекар.

Снимка: Getty/Istock

Грижата за сърцето ни е дългосрочен процес, който изисква осведоменост, редовни прегледи и здравословни навици. Следването на препоръките на специалистите може значително да намали риска от инфаркт и да подобри качеството на живот. Здравето ни е наша отговорност!

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.