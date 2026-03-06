Когато имате дете с аутизъм, искате да направите всичко по силите си, за да го подкрепите и да му помогнете.

Но това, което откривате в много от случаите, е, че има толкова много информация за терапиите за аутизъм. Как можете да разберете кои работят и са базирани на доказателства, и кои са недоказани и евентуално рискови.

В тази статия експерти по аутизъм споделят някои терапии за аутизъм, базирани на доказателства, които могат да помогнат на вашето дете - и „лечения“, които трябва да се избягват.

Терапии за аутизъм, базирани на доказателства

Няколко терапии, базирани на доказателства, могат да бъдат полезни за деца с аутизъм. Тези терапии включват:

Терапия с приложен поведенчески анализ (ABA - Applied Behavior Analysis)

Логопедия

Ерготерапия (т.нар. трудова или трудотерапия)

„Тези терапии са посветени на подобряване на функционирането на детето чрез изграждане на умения“, казва д-р Ерик фон Хан, началник на отделението по развитие и поведение в Медицински център „Тъфтс“.

„Изграждането на умения включва изграждане на умения като грижа за себе си, помощ в домакинството, социализация с други хора, участие в смислени дейности в училище, като например четене, писане, математика или подобряване на разговорните умения, както и учене за управление на емоциите.“

АBА терапия (Терапия с приложен поведенчески анализ)

ABA терапията се счита за златен стандарт в терапиите за аутизма. Целта й е да помогне на децата с аутизъм да изградят комуникативни и социализационни умения, да се справят с поведенческите предизвикателства и да научат основни ежедневни умения.

ABA може също да помогне за подобряване на когнитивните умения и езиковото развитие. „Целта на ABA терапията е да подсили приемливото поведение, като същевременно минимизира проблемното поведение“, споделят експертите.

ABA терапевтите разглеждат поведението като форма на комуникация „или начин, по който нуждите на детето са задоволени“, казва Кели Шийън, сертифициран поведенчески анализатор и основател на Eligius Behavior LLC.

Всяка сесия по ABA терапия е уникална и се основава на семейните приоритети, както и на приоритетите на отделното дете, обяснява още Шийнъ.

„Нашият фокус е върху това да гарантираме, че детето може да развие самостоятелност и да участва по-пълноценно в своята среда. Нашата работа е да се освободим от работа, като намаляваме подкрепата с течение на времето, след като новите умения станат постоянни.“

Речева и трудова терапия

Децата с аутизъм вероятно ще имат индивидуален образователен план (ИОП), който им помага да получат помощ в училище. Деца на възраст от 3 години могат да имат ИОП, който може да им помогне да получат достъп до услуги чрез местната образователна система.

„Логопедичната терапия подкрепя алтернативни методи за комуникация, докато трудотерапията се занимава с моторните умения, силата и адаптивното функциониране“, обясняват експертите.

Недоказани и рискови „лечения” на аутизъм

Съществуват много различни недоказани и рискови лечения на аутизъм. Според д-р фон Хан, недоказаните лечения, които се използват при деца с аутизъм, включват:

Безглутенова диета

Витаминни и минерални добавки

Хелаторна (хелационна) терапия

Хипербарна терапия

Както посочва експертът, един от проблемите с недоказаните лечения на аутизъм е, че всъщност не съществуват лечения за аутизъм, а само терапии. С други думи, аутизмът технически не може да бъде „излекуван“.

„Доказаните лечения, използвани при аутизъм, се използват за подобряване на функционирането на индивида или за намаляване на смущаващите симптоми, така че детето да може да функционира по-успешно“, обяснява той. „Те не премахват аутизма. Всяка терапия, която твърди, че „лекува“ аутизъм, не е доказана.“

Освен това, някои лечения за аутизъм не само са неефективни, но могат да бъдат опасни за децата.

Те включват някои от изброените по-горе терапии или т.нар. „лечения”. Едно от тях – хипербарната кислородна терапия може да „носи значителен риск под формата на грешки при употребата и прилагането“.

Снимка: iStock

Къде да получите повече информация за терапията за аутизъм

По последни данни в България има около 140 000 деца с аутизъм. Но истината е, че никой не знае колко точно са хората с аутизъм, тъй като точна статистика няма.

Американският Център за контрол и превенция на заболяванията предполага, че по света 1 на всеки 54 деца е засегнато от аутизъм. Но той продължава да е сравнително непроучен.

„За повечето засегнати в България – към 80% от родителите, роднините и децата, най-големият проблем е да се доберат до надеждна информация. На второ място е достъпът до възможности за терапия и стимулиране", коментират специалисти, които се занимават с проучвания на аутизма.

„Важно е родителите да информират лекаря си за терапиите, които обмислят за детето си, за да може специалистът да ги насочи към възможно най-добрата информация. Родителите трябва да знаят какво работи, какво не работи, какво е безопасно и какво не е безопасно“, съветват експертите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

