Ниските нива на желязо в първите седмици на бременността могат да увеличат с почти 50% риска от вродени сърдечни заболявания (ВСЗ) при новородените, сочи мащабно ново проучване, публикувано в BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, съобщава Independent.

Според изследователите, приемът на хранителни добавки с желязо преди и по време на бременност би могъл да играе ключова роля в превенцията на този тип сериозни здравословни проблеми при бебетата.

Около 1% от всички живородени деца се раждат с някаква форма на сърдечен дефект. В България всяка година между 500 и 700 деца са с вродени сърдечни заболявания, които са и водеща причина за детската смъртност.

Анемията при бременни е подценяван рисков фактор

Изследването анализира данни от 16 500 бремени жени, използвайки информация от анонимни медицински досиета на лични лекари. Учените установяват, че анемията, състояние, при което в организма няма достатъчно здрави червени кръвни клетки за пренасяне на кислород, се свързва с рязко повишен риск от вродени сърдечни заболявания, ако се прояви в първите 100 дни от бременността.

Снимка: Canva

Конкретно, рискът бебето да се роди с вродено сърдечно заболяване е с 47% по-висок при жени, диагностицирани с анемия в ранна бременност, в сравнение с тези без това състояние. В групата на майките, чиито деца са развили ВСЗ, 4,4% са били с анемия през първия триместър. За сравнение, само 2,8% от жените в контролната група (чиито деца не са имали ВСЗ) са страдали от същото.

„Това е първото голямо доказателство, че анемията в ранна бременност може да бъде рисков фактор за вродени сърдечни заболявания,“ обяснява доц. Дънкан Спароу, ръководител на изследването. „Досега знаехме, че анемията в по-късните етапи води до проблеми като преждевременно раждане или ниско тегло на новороденото, но тази връзка с формирането на сърцето в първите седмици е нова и изключително важна.“

Хранителни добавки като превантивна мярка

Откритието отваря врати за конкретни превантивни мерки, които могат значително да намалят честотата на ВСЗ при новородени. Основният фокус пада върху добавките с желязо, евтина и достъпна интервенция, която би могла да има огромен ефект върху общественото здраве.

„Желязодефицитната анемия е една от най-честите форми на анемия сред бременни жени в световен мащаб,“ обяснява д-р Соня Бабу-Нараян, кардиолог и клиничен директор на Британската фондация за сърдечни заболявания.

Снимка: Canva

„Ако потвърдим, че именно ниските нива на желязо са причината, това означава, че своевременното им набавяне, още в първите седмици на бременността, може да намали риска от сърдечни дефекти и да подобри здравето на бебетата за цял живот.“

Тъй като сърцето на плода започва да се оформя още в петата до шестата седмица от бременността, изследователите подчертават колко важно е жените в детеродна възраст да влизат в бременността с добри нива на желязо или да започнат приема на добавки още преди зачеването.

Възможности за здравни политики и насоки

Новите данни биха могли да доведат до промени в препоръките за проследяване и грижа за бременни жени. Макар желязото вече да е част от много пренатални мултивитамини, в някои държави не се препоръчва рутинен скрининг или добавка, освен ако не се появят симптоми. Това изследване поставя въпроса дали е време да се преосмислят тези практики.

„Много от бъдещите майки не знаят, че имат анемия в ранна бременност – често липсват видими симптоми, а кръвните изследвания обикновено се правят по-късно,“ казва доц. Спароу. „Една проста добавка с желязо в подходящия момент би могла да има значителен ефект върху здравето на бъдещото дете.“

Според него, държавите с по-ниски ресурси, където анемията е по-често срещана, биха могли да спечелят най-много от това откритие. Там, където скринингът е труден, масовото прилагане на желязо като част от общественото здравеопазване би било ефективна стратегия.

Предстои допълнителна работа

Макар резултатите да са убедителни, учените подчертават, че са необходими допълнителни проучвания, за да се потвърди връзката и да се изяснят точните механизми.

Настоящото изследване използва наблюдателни данни, което означава, че не може напълно да докаже причинно-следствена връзка. Въпреки това, предишни експерименти с животни показват сходни резултати, анемията при бременни мишки води до сърдечни дефекти при техните потомства.

Снимка: Canva

Следващите стъпки включват провеждането на клинични тестове, които да изследват ефективността на добавките с желязо при предотвратяване на ВСЗ. Също така е важно да се разбере дали има конкретни подгрупи жени, които са по-застрашени, и как най-добре да бъдат идентифицирани в ранния етап на бременността.

Какво означава това за бъдещите майки?

За жените, които планират бременност или са в ранните ѝ етапи, резултатите от изследването дават още една причина да обърнат внимание на кръвните си показатели. Редовният прием на пренатални витамини с желязо, здравословното хранене и навременните медицински прегледи могат да се окажат ключови в намаляването на риска от сърдечни проблеми при бебето.

„Това е откритие, което може да спаси животи,“ казва д-р Бабу-Нараян. „И докато търсим още доказателства и провеждаме по-задълбочени изследвания, това, което вече знаем, е достатъчно, за да започнем да действаме“, завършва специалистът.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.