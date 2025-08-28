Ново изследване за връзката между кафето и здравето сочи, че моментът на консумация е по-важен от количеството, пише немското онлайн издание FOCUS.

Скорошен анализ на екип от Harvard Medical School и други американски университети установява, че сутрешният прием на кафе се свързва с по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания и обща смъртност.

Данните от проучването обхващат над 40 000 участници и сочат, че не броят чаши, а времето, в което се консумира кафето, оказва най-силно влияние върху здравното състояние.

Какво разкриват данните

Метод

В началото на годината екип от учени от няколко американски университета, сред които Harvard Medical School, изследва как времето на пиене на кафе се свързва със здравето. Проучването, публикувано в списание European Heart Journal, анализира данни на над 40 000 души, които са участвали в национални здравни изследвания в периода 1999–2018 г. Участниците посочват какво са консумирали в рамките на ден, а при подгрупа от 1500 души данните се събират за цяла седмица.

Резултати

Резултатите са категорични: Хората, които пият кафето си основно сутрин, имат с 31% по-нисък риск от смърт, причинена от сърдечно-съдови заболявания, и с 16% по-нисък риск от смърт по каквато и да е причина. Тези ползи се наблюдават независимо от количеството, както при умерените консуматори (две-три чаши), така и при тези, които пият повече от три чаши дневно. Най-слаб е ефектът при хората, които сутрин се ограничават до една чаша.

Сутрешното кафе носи най-големи ползи за две групи хора

„Нашите данни показват, че пиенето на кафе само сутрин може да засили благоприятните ефекти, докато късното пиене може да ги намали“, казва авторът на проучването Ли Ци пред „Medical News Today“. Той е професор в Celia Scott Weatherhead School of Public Health and Tropical Medicine към Tulane University.

Снимка: iStock

Изследването отчита, че сутрешната консумация е особено полезна за хора, които пият по две или повече чаши дневно. Причините за това не са обект на настоящото наблюдателно проучване, но учените посочват, че по-късната употреба на кафе често нарушава съня.

Сърдечно-съдовото здраве е тясно свързано с циркадния ритъм на организма, като храната и напитките действат като ключови времеви сигнали. Кафето влияе върху съня и върху хормони, свързани с този ритъм, включително мелатонин, кортизол и възпалителни маркери, които имат значение за сърдечната функция.

Предишни проучвания показват и положителен ефект на кафето върху метаболизма и регулирането на кръвната захар. Настоящият анализ сочи, че приемът на кафе сутрин може да усили тези ползи.

Други ползи от кафето

Освен положителното му влияние върху сърцето, учените изследват и други ефекти на кафето върху здравето. Различни проучвания показват, че напитката може да подпомогне редица процеси в организма, особено когато се консумира в определени моменти на деня и в умерени количества:

Подобряване на когнитивната функция: Кофеинът стимулира централната нервна система и временно повишава концентрацията и бдителността. Според изследвания най-силен ефект се наблюдава, когато кафето се пие в късната сутрин (между 9 и 11 ч.), след като нивата на естествения хормон кортизол спаднат.



Намален риск от диабет тип 2: Наблюдателни проучвания свързват редовната консумация на кафе със снижен риск от развитие на диабет тип 2. Ефектът се дължи на подобрената чувствителност към инсулина и метаболитните процеси, особено когато кафето се комбинира със здравословно хранене.





Антиоксидантен ефект: Кафето е сред основните източници на антиоксиданти в съвременната диета. Те подпомагат неутрализирането на свободните радикали и имат защитна роля срещу клетъчни увреждания, които се свързват със стареенето и някои хронични заболявания.



Подкрепа за чернодробното здраве: Редица метаанализи показват, че умерената консумация на кафе може да намали риска от чернодробни заболявания, включително чернодробна стеатоза и цироза.

Тези потенциални ползи се наблюдават в рамките на умерен прием (обикновено две до четири чаши дневно) и са обект на активни научни изследвания. Експертите подчертават, че индивидуалната поносимост към кофеина и съобразяването на времето на консумация със съня остават важни фактори.

Как да подкрепите сърдечното си здраве според кардиолозите?

Специалистите напомнят, че балансираното хранене остава в основата на добрата сърдечно-съдова профилактика. Диетата, богата на плодове и зеленчуци, пълнозърнести продукти и източници на полезни мазнини като зехтин, ядки и риба, подпомага контрола на кръвното налягане и нивата на холестерол.

Освен храненето, експертите посочват още няколко ключови навика:

Движение всяка седмица: Световната здравна организация препоръчва минимум 150 минути умерена активност седмично, например бързо ходене, каране на колело или плуване. Тези активности укрепват сърцето и подобряват кръвообращението.

Отказ от тютюнопушене: Доказано е, че спирането на цигарите намалява риска от инфаркт още през първата година след отказа.

Контрол върху стреса: Хроничният стрес повишава кръвното налягане и натоварва сърдечно-съдовата система. Практики като медитация, йога или дихателни упражнения могат да помогнат за балансиране на нервната система.

Здравословен сън: Седем до осем часа нощен сън позволяват на организма да регулира хормоните, свързани с кръвното налягане и метаболизма.

Снимка: iStock

Поддържане на нормално тегло: Индексът на телесна маса в препоръчителните граници намалява риска от диабет тип 2 и атеросклероза, два от основните рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания.

Проучване показва, че времето на консумация на кафе е по-важно за сърдечното здраве от количеството. Сутрешното пиене намалява риска от сърдечно-съдови заболявания, подпомага циркадния ритъм, метаболизма и антиоксидантната защита и обща смъртност. В съчетание със здравословен начин на живот, умерената сутрешна консумация на кафе може да бъде лесен метод за поддържане на сърдечно-съдовото здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.