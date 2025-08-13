Хроничната лимфоцитна левкемия (ХЛЛ) остава най-често срещания хематологичен рак (свързан с кръвта или с кръвотворната система) в западните държави, а рецидивите (повторна поява) след първоначално успешно лечение са често срещани.

Ново изследване, публикувано в Blood Neoplasia, разкрива ключова причина за тази устойчивост. Данните показват, че туморните клетки проникват във фибробластите (вид клетки, намиращи се в съединителната тъкан) на костния мозък и оцеляват там. Това явление е известно като „клетка в клетка“.

Проучването е ръководено от проф. д-р И. Лин Уан, патолог и лекар-изследовател в Fox Chase Cancer Center, съвместно с учени от други институции. Резултатите са плод на петгодишна работа и могат да доведат до значителна промяна в подхода към лечението на ХЛЛ и сродни заболявания, пише онлайн изданието Medical Express.

Проблемът с остатъчното заболяване при ХЛЛ

Стандартната терапия за ХЛЛ включва BTK инхибитори, лекарства, които блокират активността на един ключов ензим в клетките, наречен Bruton’s tyrosine kinase (BTK).

В контекста на хроничната лимфоцитна левкемия (ХЛЛ) този ензим участва в предаването на сигнали, които помагат на раковите В-лимфоцити да оцеляват, растат и се размножават. Когато BTK е активен, той поддържа туморните клетки „в кондиция“ и им помага да избегнат клетъчна смърт.

BTK инхибиторите „изключват“ този сигнален път, което води до:

Спиране на растежа на раковите лимфоцити.





Повишена уязвимост на тези клетки към естествени защитни механизми и други лекарства.





Намаляване на туморната маса и облекчаване на симптомите при повечето пациенти.

Снимка: iStock

Проблемът е, че при над 90% от пациентите, които първоначално реагират с намаляване на туморната маса и подобряване на симптомите,заболяването не изчезва напълно. Това означава, че в организма остават, така наречените остатъчни туморни клетки.

Тези клетки могат да останат в „спящо“ състояние за известно време, но с времето имат потенциал да се активират отново и да доведат до рецидив на болестта.

Истината е, че едва 8–11% достигат пълна ремисия без видимо остатъчно клинично заболяване, обясняват специалистите.

Екипът на Уан търси причините за тази упоритост, за да се разработят терапии, които по-успешно елиминират остатъчните клетки и така стига до откритието на механизма „клетка в клетка“.

Какво представлява метода клетка в клетката?

Механизмът „клетка-в-клетка“ описва процес, при който живи туморни клетки проникват във фибробластите от костния мозък и преживяват вътре в тях.

„Нашето откритие, че живи туморни клетки могат да проникват във фибробластите и да се запазват там, никога не е наблюдавано in vivo (изследвания в жив организъм) досега“, подчертава проф. Уан.

Самото откритие е направено чрез конфокална микроскопия (специален вид светлинна микроскопия, която позволява да се получават много ясни и детайлни изображения на тъкани или клетки) и анализ на проби от костен мозък. За по-задълбочен анализ, експертите заснемат процеса на видео. В резултат те установяват категорично следното:

Снимка: Canva

Биологичният механизъм зад „клетка-в-клетка“

Когато туморните клетки се третират с BTK инхибитори, те започват да произвеждат в по-големи количества един специфичен рецептор, наречен CXCR4 (молекула на повърхността на клетката, която „чува“ химични сигнали).

Този рецептор действа като навигационна система и ги насочва по химичен градиент (разлика в концентрацията на химично вещество) към фибробластите, клетки в костния мозък, които отделят подходящите „примамващи“ молекули, наречени лиганди.

Когато стигнат до тях,туморните клетки използват фибробластите като защитна микросреда в костния мозък, която им позволява да избегнат ефекта на противораковите медикаменти.

Проф. Уан сравнява това с „туморната клетка, която се прибира в къща, за да се скрие от уличните хулигани – лекарствата“. Клетките, които се крият във фибробластите, преживяват значително по-дълго от тези, останали извън тях и изложени директно на терапия.

Потенциални терапевтични решения

Учени вече експериментират с блокиране на рецептора CXCR4 с медикаменти, които вече са одобрени за лечение на други заболявания.

Когато CXCR4 се блокира, туморните клетки не могат да „усетят“ химичния сигнал. По този начин те не могат да се „скрият“ вътре в тях. Това означава, че остават податлив на въздействието на BTK инхибиторите и други противоракови лекарства.

„Ако затворим вратата, през която туморните клетки се укриват, можем да повишим процента на пълна ремисия, комбинирайки BTK инхибитори с CXCR4 блокери“, коментира проф. Уан.

Приложение отвъд ХЛЛ

Подобно „клетка-в-клетка“ поведение е открито и при фоликуларен лимфом. Това навежда учените на предположението, че е вероятно механизмът да действа и при други видове рак. Потвърждението на подобна теория обаче, изисква допълнителни изследвания и експерименти.

„Колкото повече разбираме как раковите клетки оцеляват като остатъчно заболяване, толкова по-близо сме до крайната цел – елиминиране на рака“, заключава проф. Уан.

Разкриването на механизма „клетка в клетка“ осигурява ценна отправна точка за разработване на комбинирани терапии, насочени както към сигналните пътища, така и към микросредата на тумора. Това може съществено да намали вероятността от рецидиви при ХЛЛ и други онкологични заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.