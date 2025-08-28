Кога отслабването и спирането на алкохола не винаги е най-доброто решение

Начало / Новини

Парадоксът на Куомо преобръща представите за борбата с тежки диагнози. В подобни случаи считаните за тежки пороци може да спечелят още време живот
Здравните съвети, които ви предпазват от разболяване, всъщност могат да ви навредят, след като вече сте болни. 

Тази противоречаща на интуицията медицинска реалност има ново име – Парадоксът на Куомо, на името на професор Рафаел Куомо от Калифорнийския университет в Сан Диего.

Парадоксът описва как поведението, дълго считано за нездравословно, а именно – излишно тегло, консумация на умерени количества алкохол, повишен холестерол, понякога корелира с по-добра преживяемост при хора, които вече имат рак или сърдечно заболяване, пише специализираното издание MedicalXpress

Това е феномен, който оспорва универсалния подход към медицинските съвети.

Какво представлява Парадоксът на Куомо

Според 37-годишния професор Рафаел Куомо неговото мнение и публикуван метод не означава да се пренебрегнат насоките за превенция.

По-скоро идеята е, че храненето трябва да се третира като лекарство, специфично за момента, в който се намира даден човек. Преди поставяне на диагнозата целта е ясна – намаляване на риска от заболяване. След поставяне на диагнозата приоритетите се изместват драстично към запазване на силата, понасяне на сурови лечения и избягване на опасни усложнения.

Разграничението е от огромно значение за милионите хора, живеещи с напреднал рак или сърдечно заболяване.

Твърде често лекарите прилагат съвети, фокусирани върху превенцията – отслабване, елиминиране на алкохола, намаляване на нивата на холестерола – на пациенти, чиято непосредствена битка е оцеляване след тежка химиотерапия.

Куомо се застъпва за персонализирано хранене след поставяне на диагнозата, а не за продължаване на насоките за превенция, когато човек на практика е здрав и няма поставена диагноза за тежко заболяване. Това, което поддържа здрав 40-годишен човек без болести, може да не помогне на 70-годишен пациент с рак да премине през лечението.

Съществена разлика в конкретна ситуация

Моделът на практика не е съвсем нов. Изследователите отдавна документират парадокса на затлъстяването в сърдечно-съдовите и онкологичните грижи, където пациентите с по-високо тегло понякога живеят по-дълго, след като са болни.

Тези наблюдения предизвикват дългогодишен дебат, като критиците посочват времето за измерване, неволната загуба на тегло от заболяване и статистическите особености, които могат да обяснят откритията.

Приносът на Куомо е свързването на тези повтарящи се обрати между множество фактори – тегло, алкохол, холестерол – и множество заболявания, създавайки унифицирана рамка за хранене, специфично за стадия.

Констатациите не отричат ​​установената наука. Затлъстяването и алкохолът очевидно увеличават риска от рак и влошават здравето на сърцето. Но след като заболяването се разрази, уравненията за оцеляване се променят и строгите цели за превенция може да не са подходящи за всеки пациент, подложен на лечение.

Именно в това се корени и разликата – при здрав човек правилата са едни, а при диагностициран с тежко заболяване, картината има съвсем друго измерение.

Може ли допълнително тегло да помогне за оцеляването при рак?

Отговорът се крие в суровата реалност на лечението на рака. Химиотерапията, лъчетерапията и хирургията са физически насилствени, разграждайки мускулите и тъканите. Пациентите с по-големи резерви – както мазнини, така и, най-вече, мускулна маса – може да са в състояние да понесат по-добре тези атаки и да устоят на бързата загуба на тегло, която сигнализира за влошаване на здравето.

От важно значение е и какво е теглото на човек за последно. Човек, който е с поднормено тегло сега – при поставяне на диагнозата – може да е бил с наднормено тегло, преди да се разболее, но е изложен на по-висок риск от смърт в сравнение с човек с наднормено тегло поради посочените по-горе причини.

Подобни модели се наблюдават и при алкохола. Въпреки че пиенето очевидно увеличава риска от рак пропорционално на консумацията и продължителността, някои проучвания показват, че пиещите леко до умерено показват по-добри или еквивалентни резултати след поставяне на диагнозата в сравнение с непиещите. 

Холестеролът и сърдечните заболявания

Холестеролът представлява друга загадка. При напреднало сърдечно заболяване, изключително ниският холестерол понякога сигнализира за по-широки здравословни проблеми: възпаление, недохранване и чернодробна дисфункция.

В тези случаи ниският холестерол е по-вероятно да отразява основното заболяване, отколкото директно да причинява лоши резултати, което означава, че по-болните пациенти често показват ниски нива.

Това създава U-образен модел, където както много високият, така и много ниският холестерол са свързани с повишен риск от смърт.

Посланието на Куомо не е, че „високият холестерол е добър“, а че агресивното преследване на превантивни цели при по-немощни пациенти може да не подобри преживяемостта и може да противоречи на поддържането на силата и качеството на живот. 

За лекарите това означава разделяне на превенцията от целите за оцеляване. Преди поставяне на диагнозата се прилагат стандартните насоки: поддържане на здравословно тегло, ограничаване на алкохола, контролиране на холестерола.

След поставяне на диагнозата обаче целите трябва да отразяват стадия на заболяването, плановете за лечение, телесния състав и други здравословни състояния. Фокусът се измества към избягване на неволна загуба на тегло, като същевременно се поддържат мускулите и енергията по време на активно лечение.

Парадоксът на Куомо не преобръща здравните съвети. Той набляга на контекста. Поведението, което предотвратява заболяването, не винаги е това, което най-добре подкрепя оцеляването, след като се появи сериозно заболяване. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

