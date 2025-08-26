6 най-важни стъпки, ако страдате от болестта на Крон, според гастроентеролог

Възпалителните чревни заболявания (ВЧЗ) е събирателно наименования на група заболявания на храносмилателния тракт, най-разпространени от които са болест на Крон (БК) и улцерозен колит (УК).

Според Европейски и световни епидемиологични данни между 12 000 и 20 000 души би трябвало да е броят на засегнатите от болест на Крон и Улцерозен колит у нас. Точният брой на засегнатите е неизвестен, тъй като България е от малкото страни в Европейския съюз, все още без работещ регистър и на двете заболявания.

Болестта на Крон засяга основно млади, активни хора между 15 и 35 години. Нелечимо заболяване е, но има голямо значение ранната диагноза и редовното проследяване на болестта.

Докато получаването на диагноза може да бъде облекчение, справянето с хронично заболяване, каквото е болестта на Крон понякога може да бъде обезсърчително, пише EatingWell. Гастроентеролози дават своите съвети какво да правите в случай, че бъдете диагностицирани с болестта на Крон.

Какво представлява болестта на Крон

Болестта на Крон е хронично (продължаващо през целия живот) автоимунно заболяване, което възпалява и дразни храносмилателния тракт, най-често тънките и дебелите черва (дебелото черво).

Болестта на Крон и улцерозният колит са двете най-често срещани форми на възпалително заболяване на червата (ВЗЧ).

Болестта на Крон може да причини неприятни симптоми, сред които диария, коремна болка, загуба на тегло, анемия, умора и други. Тъй като тези симптоми могат да се появяват и изчезват, често може да имате периоди на обостряния и ремисии.

Какво причинява болестта на Крон?

„Не знаем точната причина, но се смята, че хората като цяло може да имат генетична предразположеност към възпалителни чревни заболявания“, казва гастроентерологът д-р Асма Хапра.

Снимка: Canva

Макар че само по себе си това може да не е причина за заболяването, се смята, че втори „удар“, като инфекция или употреба на антибиотици, може да го отключи, добавя тя.

Намерете точния медицински специалист

Намирането на гастроентеролог, специализиран във възпалителни заболявания на червата, като болестта на Крон, е ключова първа стъпка. В края на краищата, вие ще установите връзка с вашия лекар, за да му помогнете да управлява това състояние в дългосрочен план, казва още д-р Хапра.

След като намерите специалист, на когото можете да се доверите, той ще ви помогне да създадете персонализиран план за лечение, да наблюдава за усложнения и да координира грижите с други здравни специалисти, ако е необходимо, добавя гастроентерологът д-р Риту Нахар.

Бъдете информирани

Специалистите са съгласни, че информираността за болестта на Крон е критична първа стъпка след поставяне на диагнозата. Научаването на колкото е възможно повече информация за промените в начина на живот и възможностите за лечение може да засили увереността ви в управлението на състоянието ви.

Разпознавайте храните, които предизвикват симптоми

Може би забелязвате, че определени храни са склонни да отключват симптомите ви. Въпреки че всеки има различни тригери, някои храни и напитки са особено склонни да причинят дискомфорт.

Снимка: Canva

Те могат да включват алкохолни и кофеинови напитки, глутен, млечни продукти, храни с високо съдържание на мазнини и някои плодове и зеленчуци, богати на въглехидрати, наречени FODMAP/ФОДМАП (в превод – ферментиращи олигозахариди, дизахариди, монозахариди и полиоли).

Ако това ви звучи като дълъг списък, воденето на дневник на храни може да ви помогне да определите кои създават проблеми за вас. Работата индивидуално с диетолог също може да ви помогне да идентифицирате всички потенциални храни, които предизвикват симптоми, и да намерите хранителни заместители.

Може би се чудите дали има специална диета, която може да помогне. Отговорът е „да“ и „не“ и това може да зависи от тежестта на болестта на Крон. Въпреки това, тъй като всеки изпитва симптомите на Крон по различен начин, няма една-единствена диета, която да лекува болестта на Крон.

Изследванията установяват, че противовъзпалителните хранителни планове, като средиземноморската диета, могат да осигурят облекчение. Когато имате обостряне, спазването на диета с ниско съдържание на остатъци от храна с лесно смилаеми храни – като бял ориз, варени зеленчуци, банани и постно протеиново съдържание – също може да помогне, казват гастроентеролозите.

Стратегически приемайте добавки

Определени хранителни дефицити са по-често срещани при болестта на Крон поради малабсорбция. Освен това, някои лекарства за болестта на Крон увеличават риска от развитие на остеопороза.

„Хранителните добавки, като витамин D, калций или B12, често са необходими за справяне с дефицитите, а хранителните шейкове могат да подпомогнат приема на калории по време на активно заболяване“, обяснява д-р Нахар.

Изследванията разкриват, че съединението на основата на куркума – куркумин, може да помогне за намаляване на чревното възпаление.

Създайте персонализиран план за лечение

Опитът на всеки с болестта на Крон е различен. Вашият гастроентеролог ще играе ключова роля в разработването на персонализиран план за лечение. В допълнение към диетата, лекарства като кортикостероиди, имуносупресори или биологични препарати ще бъдат от съществено значение.

Снимка: iStock

Експертите препоръчват воденето на дневник на симптомите, за да следите моделите в навиците на червата си, тригери като храна или стрес и реакциите към лечението.

Потърсете подкрепа

„Психичното здраве е също толкова важно, колкото и физическото здраве“, казва д-р Хапра. Така че е важно да не пренебрегвате нито едното, особено след като стресът може да навреди на храносмилателното ви здраве.

Изследванията показват, че хората, живеещи с болестта на Крон, са особено склонни към стрес, особено по време на обостряния.

„Подкрепата, било то от приятели или семейство, може да се окаже изключителна помощ, когато е необходима“, казват още лекарите.